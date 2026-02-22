Группа туристов попала под камнепад в Северной Осетии

22 февраля 2026, 22:58

18 туристов попали под камнепад в Северной Осетии

Фото: Istock / William Luque

В Северной Осетии ночью произошёл инцидент с участием туристической группы — 18 человек оказались в зоне камнепада во время возвращения с курорта Мамисон. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.