Группа туристов попала под камнепад в Северной Осетии
В Северной Осетии ночью произошёл инцидент с участием туристической группы — 18 человек оказались в зоне камнепада во время возвращения с курорта Мамисон. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Люди ехали на микроавтобусе, когда на участке дороги внезапно начали сходить камни.
Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших. Водитель смог избежать серьёзных последствий, а пассажиры не получили травм. На месте происшествия работают специалисты, обстоятельства случившегося уточняются.
Известно, что подобные сходы камней в горных районах могут происходить из-за перепадов температур и естественного разрушения горных пород, особенно в ночное время и в межсезонье.
Информация о состоянии туристов и возможных повреждениях транспорта уточняется.
Читайте также: