Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, который проник на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом говорится в письменном заявлении представителя службы Энтони Гульельми, передает ТАСС.
Личность нападавшего не уточняется. У мужчины, вероятно, были дробовик и канистра с топливом. Его намерения остаются неясными.
В момент инцидента в поместье не было никого из охраняемых Секретной службой лиц. Согласно информации Гульельми, американский лидер находился в Вашингтоне. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
