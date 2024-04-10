Пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион

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Российская система ПВО обнаружила и перехватила пять дронов противника в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ пытались атаковать российский регион минувшей ночью. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по системе Николаева. Из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства. В регионе наблюдаются неполадки с электричеством.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по системе Николаева. Из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства. В регионе наблюдаются неполадки с электричеством.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.
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Анастасия Хохлова