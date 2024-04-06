Гладков: Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района

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Артиллеристы ВСУ обстреляли село Тишанка в Волконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждения получил один частный дом. В здании выбиты окна и осколками посечён фасад. Среди жителей населённого пункта никто не пострадал, добавил он. Также взрывами повреждены газопровод и линии электропередачи. Как уточнил руководитель областной администрации, на месте уже работают аварийные бригады, устраняя повреждения.
За сегодняшний день это уже третья атака Белгородской области со стороны ВСУ. Сначала был нанесён удар по областному центру. В результате там были повреждены 12 жилых домов и поликлиника. Затем село Муром атаковали два украинских ударных беспилотника. Среди местных жителей никто не пострадал, однако в результате сброса взрывного устройства было повреждено одно частное домовладение — у дома загорелась кровля.
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Александр Бойцов