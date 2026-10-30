Группировка решила наживиться на детском кешбэке и попала под суд в Кузбассе

30 октября 2026, 12:36

В Кузбассе осудят пятерых человек, похитивших средства детского кешбэка

Фото: iStock/AMilkin

В Кемеровской области пятеро человек получили обвинительные приговоры по делу о хищении более 11 млн рублей из бюджета с использованием программы кешбэка за детский отдых. Незаконно полученные средства участники группы частично потратили на приобретение автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.