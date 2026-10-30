Группировка решила наживиться на детском кешбэке и попала под суд в Кузбассе
В Кемеровской области пятеро человек получили обвинительные приговоры по делу о хищении более 11 млн рублей из бюджета с использованием программы кешбэка за детский отдых. Незаконно полученные средства участники группы частично потратили на приобретение автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Как установил суд, преступная схема действовала с марта по июль 2022 года. Фигуранты воспользовались государственной программой поддержки детского отдыха, запущенной в рамках национального проекта. Она предусматривала возврат родителям части расходов на приобретение путёвок в детские лагеря.
Однако участники группы организовали получение компенсационных выплат незаконным способом. В результате их действий государству в лице Департамента развития туризма был причинён ущерб на сумму свыше 11 млн рублей, передает Сiбдепо.
Часть похищенных средств — 3,507 млн рублей — злоумышленники направили на покупку автомобиля, тем самым легализовав доходы, полученные преступным путём. Впоследствии причинённый государству ущерб был возмещён в полном объёме.
Суд признал всех пятерых фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Меры наказания определили с учётом роли каждого участника в совершённых преступлениях. Приобретённый на незаконно полученные деньги автомобиль конфисковали.
В настоящее время вынесенный приговор ещё не вступил в законную силу.
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