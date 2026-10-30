В Новокузнецке появилась информация об обстрелах автобусов

30 октября 2026, 11:56

В Новокузнецке МВД проверяет информацию об обстрелах автобусов

Фото: istockphoto/blinow61

В Новокузнецке сотрудники полиции проводят проверку по фактам повреждения стекол в двух рейсовых автобусах. Об этом сообщает ГУМВД по Кемеровской области.