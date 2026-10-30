В Новокузнецке появилась информация об обстрелах автобусов
В Новокузнецке сотрудники полиции проводят проверку по фактам повреждения стекол в двух рейсовых автобусах. Об этом сообщает ГУМВД по Кемеровской области.
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что неизвестные обстреливают общественный транспорт. По данным главка, 29 октября в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» поступили два заявления от водителей. В первом случае стекло автобуса повредили при проезде в районе дома №33 по улице Юбилейной. В момент происшествия в салоне находились шесть пассажиров, никто не пострадал. На место незамедлительно направили следственно-оперативную группу.
Второй инцидент произошел с автобусом «Ютонг» местного предприятия: у транспортного средства повредилось боковое стекло при движении по улице Юбилейной в районе дома №37. В салоне находилось около 50 пассажиров, пострадавших нет. По указанному адресу также прибыли полицейские.
В настоящее время сотрудники УМВД по Новокузнецку устанавливают все обстоятельства произошедшего, характер повреждений и сумму причиненного ущерба. Для розыска очевидцев полицейские проводят поквартирные обходы и изучают записи камер видеонаблюдения.
Читайте также: