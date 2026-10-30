Школьный автобус врезался в здание: несколько человек пострадали
Несколько человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на севере Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.
По данным издания, авария произошла около 07:20 местного времени (09:20 мск) в городе Бад-Ольдесло на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Автобус по диагонали пересек круговой перекресток и врезался в одно из зданий. В этот момент в салоне находились примерно 20 школьников.
Водителя заблокировало в поврежденном транспортном средстве. Несколько пассажиров пострадали, однако их точное число и степень тяжести их травм не раскрываются.
Ранее сообщалось, что не менее 22 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в Кении. В день трагедии общественный транспорт вез людей домой после траурной церемонии.
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