Школьный автобус врезался в здание: несколько человек пострадали

30 октября 2026, 12:06

Bild: несколько человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на севере Германии

Фото: iStock/lewkmiller

Несколько человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на севере Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.