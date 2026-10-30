В Москве напротив РУДН видели подозрительный баннер
В Москве напротив главного корпуса РУДН обнаружили бело-синий баннер, который по расцветке напомнил символику запрещённого в России легиона. Полотнище вызвало вопросы у прохожих, после чего его демонтировали по требованию представителей университета. Об этом сообщает Baza.
Необычный флаг разместили на фасаде недостроенного здания на улице Миклухо-Маклая. После обнаружения подозрительного полотнища руководство РУДН настояло на его удалении.
В настоящее время обстоятельствами произошедшего занимается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, кто разместил баннер и с какой целью. Вместе с тем внешнее сходство расцветки само по себе не устанавливает принадлежность символики конкретной организации.
Ранее в Москве задержали исламистов, вербовавших трудовых мигрантов в террористы. Возбудили уголовное дело.
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