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В Москве напротив РУДН видели подозрительный баннер

Baza: В Москве напротив РУДН заметили похожий на террористический баннер
Фото: istockphoto/blinow61

В Москве напротив главного корпуса РУДН обнаружили бело-синий баннер, который по расцветке напомнил символику запрещённого в России легиона. Полотнище вызвало вопросы у прохожих, после чего его демонтировали по требованию представителей университета. Об этом сообщает Baza.



Необычный флаг разместили на фасаде недостроенного здания на улице Миклухо-Маклая. После обнаружения подозрительного полотнища руководство РУДН настояло на его удалении.

В настоящее время обстоятельствами произошедшего занимается полиция. Правоохранителям предстоит выяснить, кто разместил баннер и с какой целью. Вместе с тем внешнее сходство расцветки само по себе не устанавливает принадлежность символики конкретной организации.

Ранее в Москве задержали исламистов, вербовавших трудовых мигрантов в террористы. Возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

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