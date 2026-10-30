В Москве напротив РУДН видели подозрительный баннер

30 октября 2026, 12:07

Baza: В Москве напротив РУДН заметили похожий на террористический баннер

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве напротив главного корпуса РУДН обнаружили бело-синий баннер, который по расцветке напомнил символику запрещённого в России легиона. Полотнище вызвало вопросы у прохожих, после чего его демонтировали по требованию представителей университета. Об этом сообщает Baza.