«Начинаю его бояться»: житель Подмосковья убил родственницу, трех ее внуков и уснул в соседней комнате

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan
Страшное убийство потрясло Подмосковье в 2021 году. В одной из квартир Ликино-Дулево правоохранители обнаружили тела 45-летней хозяйки Татьяны Крутовой и троих ее внуков – девочки 8 лет и двухлетних близняшек. К удивлению полицейских, никто из соседей не слышал никаких звуков из квартиры в момент убийства. Однако еще больше их шокировало то, что изверг, расправившийся с семьей, спал в соседней комнате. Подробности — в материале «Радио 1».
Обстоятельства трагедии
Фото: istockphoto/burcu saritas
Ликино-Дулево — небольшой городок в Подмосковье с населением менее 30 тысяч человек. В населенном пункте преобладают частные сектора, но есть и несколько многоэтажек. В одной из таких произошло зверское убийство.
В день трагедии Татьяна Крутова забрала у своей дочери Ирины троих внуков к себе домой. Вечером девушка решила позвонить матери и узнать о том, как себя ведут дети. Однако на телефонные звонки никто не отвечал. После безуспешных попыток дозвониться, Ирина приехала к матери. В квартиру ей попасть не удалось: дверь оказалась заперта изнутри. Обеспокоенная девушка вызвала полицию.
Правоохранители прибыли вместе с сотрудниками МЧС. Им пришлось резать дверь. Попав в квартиру, полицейские обнаружили тела троих детей и женщины.
Сразу стало ясно, что предполагаемый убийца всё это время находился в той же квартире — в соседней комнате спал племянник Татьяны – 32-летний Сергей. Он находился в совершенно неадекватном состоянии и не мог объяснить, что произошло. Судя по всему, он принял большое количество седативных препаратов — в его комнате нашли несколько пустых упаковок успокоительных.
Странное поведение племянника
Задержанный Сергей жил в трёхкомнатной квартире своей тётки, хотя у его родителей в соседнем доме была собственная двухкомнатная квартира. По словам местных жителей, Сергей был странным. После конфликтов с соседями он мог позволить себе испортить им входную дверь или оставить в подъезде неоднозначные рисунки: перевернутые кресты, черепа, неизвестные символы.
Многие связывают странности в его поведении с наследственностью. Оказалось, родной отец Морозова тоже часто совершал неадекватные действия, а в молодости отсидел за групповое изнасилование.
Мотивы убийства
Фото: istockphoto/rootstocks
В беседе с правоохранителями соседи признались, что убитая Татьяна прежде говорила о том, что Сергей ведет себя странно и она его боится.
«С ним что-то не так. Я начинаю его бояться», — рассказывала женщина.
Однако никто не принимал ее слова всерьез.
«Ну а что вы хотите? Например, у нас в подъезде живет четверо сотрудников разных силовых ведомств. Ну, один из них гонял Сергея за громкую музыку. Но кто мог предположить, что однажды этот... людей убивать начнет? Ну вот кто мог подумать, что у человека крыша поедет?» — недоумевают знакомые погибшей.
Сам Сергей мотивы своего поступка объяснить не смог. Предполагается, что виной всему могло быть психическое обострение.
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