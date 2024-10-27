«По частям» в мусорном мешке: муж «Мисс Швейцарии» убил красавицу-жену и перемолол тело в блендере, подробности

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan
В начале этого года весь мир потрясла новость о трагической гибели Кристины Йоксимович, финалистки конкурса «Мисс Швейцария – 2007». Несмотря на то, что ее муж-бизнесмен Томас казался заботливым и любящим, истинная реальность оказалась совершенно иной.
Супруг Кристины убил ее и, чтобы скрыть преступление, расчленил тело, используя блендер, химикаты, садовые ножницы и лобзик. Подробности этой шокирующей истории читайте в материале «Радио 1».
Кристина удостоилась титула «Мисс Северо-Западная Швейцария», а вскоре ей предоставилась возможность участвовать в масштабном мероприятии, где она стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария».
Позже Кристина начала обучать начинающих моделей, делясь своими знаниями. В 2013 году она помогла участнице «Мисс Вселенной» от Швейцарии добиться победы.
По жизни Кристина Йоксимович была очень активна. Помимо этого, она делилась событиями своей жизни в социальных сетях.
Их свадьба прошла великолепно, семейная жизнь обещала быть счастливой и спокойной. Они жили в престижном районе Биннинген, известном как «Золотой Холм». Помимо этого, супруги часто путешествовали.
Соседка Йоксимович отметила, что не могла поверить, что такое может случиться не только на Золотом Холме, но и в целом в Швейцарии, ведь это тихая и спокойная страна.
Забрав внучек, встревоженный дедушка направился к дому и заметил необычное поведение Томаса, который уверял, что Кристина просто ушла.
Тем временем девушка лежала в подвале, завернутая в мусорный мешок. Отец, обнаружив ужасную находку, выбежал с криками. В то время как Томас продолжал вести себя так, словно ничего не произошло, готовя ужин и укладывая дочерей спать.
Однако позже он изменил свои показания и начал утверждать, что его хладнокровие было следствием самообороны. По его словам, супруга напала на него с ножом и пыталась его заколоть.
Стало известно, что он намеренно задушил свою жену Кристину, а затем расчленил тело в прачечной с использованием ножа, пилы и садовых ножниц. Также он применял кухонный блендер и химикаты для растворения, а остатки упаковал в мусорный пакет.
Правоохранительные органы отметили его хладнокровие и отсутствие сочувствия, а эксперты указали на склонность к насилию и психическое заболевание.
Местная жительница отметила, что если бы к Кристине отнеслись серьезно, когда она впервые позвонила в полицию, трагедия могла бы быть предотвращена.
Женщина также рассказала, что сама вызывала полицию, когда её муж на неё напал. По её словам, когда сотрудники приехали, они сказали, что хозяин дома имел полное право выбить дверь, а затем начали спрашивать, что она сделала и как так получилось, что её ударили.
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Швейцарка с сербскими корнямиШвейцарка с сербскими корнями всегда выделялась своей красотой и добротой. С детства мечтая стать звездой, она участвовала в конкурсах.
Кристина удостоилась титула «Мисс Северо-Западная Швейцария», а вскоре ей предоставилась возможность участвовать в масштабном мероприятии, где она стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария».
Позже Кристина начала обучать начинающих моделей, делясь своими знаниями. В 2013 году она помогла участнице «Мисс Вселенной» от Швейцарии добиться победы.
По жизни Кристина Йоксимович была очень активна. Помимо этого, она делилась событиями своей жизни в социальных сетях.
Идеальная семьяЕё семья казалась образцовой и безупречной. Успешный бизнесмен Томас обожал свою супругу и искренне любил их маленьких дочерей. Казалось, что он был готов на всё ради Кристины. Друзья с родственниками искренне радовались за них.
Их свадьба прошла великолепно, семейная жизнь обещала быть счастливой и спокойной. Они жили в престижном районе Биннинген, известном как «Золотой Холм». Помимо этого, супруги часто путешествовали.
Найдут «по кусочкам» в мусорном мешкеМестные жители утверждали, что никогда не слышали ссор. Никто даже не мог представить, что за дверями дома происходило нечто ужасное, и однажды 38-летнюю мать двоих детей найдут «по частям» в мусорном мешке.
Соседка Йоксимович отметила, что не могла поверить, что такое может случиться не только на Золотом Холме, но и в целом в Швейцарии, ведь это тихая и спокойная страна.
Фото: istockphoto/Sean Pavone
Выбежал с крикамиВ тот роковой день Кристина не пришла за дочерьми в садик, что вызвало беспокойство воспитательницы. Супруг Томас тоже не отвечал на звонки и няня решила обратиться к отцу Йоксимович, чтобы он забрал девочек.
Забрав внучек, встревоженный дедушка направился к дому и заметил необычное поведение Томаса, который уверял, что Кристина просто ушла.
Тем временем девушка лежала в подвале, завернутая в мусорный мешок. Отец, обнаружив ужасную находку, выбежал с криками. В то время как Томас продолжал вести себя так, словно ничего не произошло, готовя ужин и укладывая дочерей спать.
«До этой страшной находки Томас в течение нескольких часов делал вид, что ничего не случилось – преспокойно болтал с тестем, приготовил на всех ужин, а потом уложил дочек в кроватки», — рассказал близкий друг семьи.
Арест и отрицание виныУбийца был задержан в кратчайшие сроки, но признавать свою вину не спешил. На допросе он заявил, что нашёл Кристину мертвой и испугался, что его обвинят в убийстве.
Однако позже он изменил свои показания и начал утверждать, что его хладнокровие было следствием самообороны. По его словам, супруга напала на него с ножом и пыталась его заколоть.
Фото: istockphoto/gorodenkoff
ЭкспертизаВерсия событий, представленная Томасом, полностью противоречила проведенной экспертизе.
Стало известно, что он намеренно задушил свою жену Кристину, а затем расчленил тело в прачечной с использованием ножа, пилы и садовых ножниц. Также он применял кухонный блендер и химикаты для растворения, а остатки упаковал в мусорный пакет.
Правоохранительные органы отметили его хладнокровие и отсутствие сочувствия, а эксперты указали на склонность к насилию и психическое заболевание.
Здесь не защищают женщинОпределенные «звоночки» предупреждали о возможной трагедии. За некоторое время до случившегося Кристина пыталась обратиться в полицию, сообщая о жестоком поведении супруга, однако ей никто не поверил.
Местная жительница отметила, что если бы к Кристине отнеслись серьезно, когда она впервые позвонила в полицию, трагедия могла бы быть предотвращена.
«Здесь не защищают женщин — вместо этого им говорят: «Вы его спровоцировали!», — добавила она.
Женщина также рассказала, что сама вызывала полицию, когда её муж на неё напал. По её словам, когда сотрудники приехали, они сказали, что хозяин дома имел полное право выбить дверь, а затем начали спрашивать, что она сделала и как так получилось, что её ударили.
Попытался добиться освобожденияПосле ареста Томас пытался добиться освобождения, но суд решительно отказал в его ходатайстве.
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Дарья Осипова