«Мама плакала, как лялечка»: 4-летняя дочь стала единственным свидетелем убийства отцом собственной матери, подробности

Фото: iStock/charnsitr
В Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона.
Все это произошло на глазах их испуганной 4-летней дочери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Она рассказала, что с раннего детства ее жизнь была настоящим адом. С виду их семья казалась вполне благополучной: интеллигентные родители, обеспеченная жизнь и красивые дети.
Однако это был лишь внешний вид. За закрытыми дверями квартиры отец, казавшийся представительным бизнесменом, превращался в монстра, который причинял страдания жене и дочери.
По ее словам, он мог причинить боль без особой причины. Отец говорил, что «мы тренируем боевые приемы».
Она отметила, что отец мог придраться к матери по любому поводу. Когда Регина пыталась уйти, он угрожал, что найдет и убьет ее. Матери и дочери приходилось буквально прятаться и убегать из дома.
Тем временем Валерий не ограничивался только женой и медленно начал переключаться на маленькую Олесю, причиняя ей боль. У девочки был детский страх. Она не понимала, почему папа может обидеть.
Женщину неоднократно предупреждали о возможных плохих последствиях, она отвечала, что осознаёт это, однако продолжала жить с мужем-тираном.
В разговорах с дочерью женщина не раз признавалась, что боится своего мужа и опасается, что однажды он может её убить.
Незадолго до трагедии Регина всё же попыталась подготовить почву для ухода: на сбережения она тайно приобрела квартиру, которая стала её убежищем. Это место позволило ей и Олесе на время сбежать от мужа, но вскоре они вернулись обратно.
К сожалению, цепочка событий привела к тому, что Регина сама привезла Валерия в это убежище, тем самым лишив себя безопасного места. Виолетта, испытывая замешательство и боль, не может понять, почему мать так поступила.
По словам дочки, мама после своего рабочего дня забрала сестру из садика и вернулась домой к пьяному Валерию. Мама отмечала, что мужчина был «совсем дурной».
По словам девушки, ссора продолжилась на балконе. Однако, что именно происходило там, знает только Валерий, который упорно отстаивает свою версию событий. Он утверждает, что жена выпала сама, а он лишь пытался её удержать.
Виолетта считает, что на балконе отец начал бить мать, поэтому она потеряла сознание. По её мнению, отец мог решить, что убил её, поэтому выбросил с балкона, чтобы скрыть следы.
Виолетта узнала о случившемся на следующий день, когда Валерий написал ей об этом в мессенджере.
Максимум, по словам врачей, она могла бы продержаться еще полгода в состоянии овоща. В конечном итоге Регина прожила всего восемь дней и скончалась в реанимации.
Виолетта считает, что мать никогда бы не решилась на такой поступок и не оставила бы маленькую дочь на попечение тирану. По мнению дочери, с травмами после избиения женщина не смогла бы переползти через балконное окно.
Девушка опасается, что отец может получить короткий срок, выйти по УДО и забрать Олесю. Виолетта считает, что это может вызвать у ребенка серьезные психологические проблемы.
Расследование уголовного дела продолжается. В ноябре материалы с утвержденным обвинительным заключением могут быть переданы в суд.
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С виду благополучная, интеллигентная и обеспеченная семья26-летняя Виолетта поделилась душераздирающими подробностями жизни своей семьи в документальном фильме-интервью с Еленой Погребижской.
Она рассказала, что с раннего детства ее жизнь была настоящим адом. С виду их семья казалась вполне благополучной: интеллигентные родители, обеспеченная жизнь и красивые дети.
Однако это был лишь внешний вид. За закрытыми дверями квартиры отец, казавшийся представительным бизнесменом, превращался в монстра, который причинял страдания жене и дочери.
«Отец меня постоянно бил. За то, что якобы плохо училась, или плохо делала домашнюю работу», — поделилась девушка.
Фото: iStock/Backiris
По ее словам, он мог причинить боль без особой причины. Отец говорил, что «мы тренируем боевые приемы».
Употреблял алкогольПо словам девушки, в семье обострялась ситуация из-за частого пьянства Валерия. В состоянии алкогольного опьянения его злость и агрессия по отношению к семье возрастали.
Она отметила, что отец мог придраться к матери по любому поводу. Когда Регина пыталась уйти, он угрожал, что найдет и убьет ее. Матери и дочери приходилось буквально прятаться и убегать из дома.
Жизнь начнется зановоПо словам девушки, четыре года назад Регина родила Олесю, надеясь, что Валерий изменится. Однако его поведение осталось прежним: он не проявлял заботы о ребенке, а все обязанности по уходу легли на Виолетту и маму. Валерий даже не обеспечивал девочек финансово, на обеих дочерей всегда тратилась только мать.
Испытывала тревогу за мамуКогда Виолетте исполнилось 19 лет, она устроилась на работу и сразу начала жить отдельно с молодым человеком, но часто навещала семью. Девушка постоянно испытывала тревогу за маму.
Тем временем Валерий не ограничивался только женой и медленно начал переключаться на маленькую Олесю, причиняя ей боль. У девочки был детский страх. Она не понимала, почему папа может обидеть.
Фото: iStock/dikushin
Почему не ушла от тиранаПо словам Виолетты, её мама была очень мягкой и покладистой. Она надеялась, что муж изменится, поэтому не решалась на развод, считая, что хоть какой-то отец лучше, чем никакого.
Женщину неоднократно предупреждали о возможных плохих последствиях, она отвечала, что осознаёт это, однако продолжала жить с мужем-тираном.
В разговорах с дочерью женщина не раз признавалась, что боится своего мужа и опасается, что однажды он может её убить.
Незадолго до трагедии Регина всё же попыталась подготовить почву для ухода: на сбережения она тайно приобрела квартиру, которая стала её убежищем. Это место позволило ей и Олесе на время сбежать от мужа, но вскоре они вернулись обратно.
К сожалению, цепочка событий привела к тому, что Регина сама привезла Валерия в это убежище, тем самым лишив себя безопасного места. Виолетта, испытывая замешательство и боль, не может понять, почему мать так поступила.
«Я тысячу раз задавала один и тот же вопрос – «зачем?». И не получала никакого ответа», — говорит она.
Роковой вечерЧто именно произошло в роковой вечер 13 июля, Виолетта до сих пор не знает. В тот день она работала и не смогла навестить маму, хотя та звонила и просила о помощи. На помощь пришла подруга Регины, однако вскоре покинула дом.
По словам дочки, мама после своего рабочего дня забрала сестру из садика и вернулась домой к пьяному Валерию. Мама отмечала, что мужчина был «совсем дурной».
«Вечером они с Олесей погуляли с собакой, потом мама вернулась домой и пошла на кухню — заниматься заготовками. Именно на кухне, скорее всего и начался скандал. Все это на глазах у 4-летнего ребенка. Как она потом расскажет следователям: «Папа бил маму, а мама плакала, как лялечка», — добавила дочка.
По словам девушки, ссора продолжилась на балконе. Однако, что именно происходило там, знает только Валерий, который упорно отстаивает свою версию событий. Он утверждает, что жена выпала сама, а он лишь пытался её удержать.
Виолетта считает, что на балконе отец начал бить мать, поэтому она потеряла сознание. По её мнению, отец мог решить, что убил её, поэтому выбросил с балкона, чтобы скрыть следы.
Фото: iStock/gorodenkoff
Позвонил брату вместо полицииПосле инцидента Валерий позвонил своему брату вместо полиции. Брат с женой пришли присмотреть за маленькой Олесей, а Валерий поехал на скорой в больницу с Региной.
Виолетта узнала о случившемся на следующий день, когда Валерий написал ей об этом в мессенджере.
Тяжелые травмы и комаПосле падения с высоты Регина получила серьезные травмы. Врачи провели две сложные операции и ввели женщину в искусственную кому, однако сразу предупредили, что шансов выжить у неё нет.
Максимум, по словам врачей, она могла бы продержаться еще полгода в состоянии овоща. В конечном итоге Регина прожила всего восемь дней и скончалась в реанимации.
Заявление в полициюВиолетта не поверила словам отца и направилась в полицию, чтобы написать на него заявление. На допросе Валерий признался, что избивал жену, но утверждал, что не причастен к ее падению с балкона.
Виолетта считает, что мать никогда бы не решилась на такой поступок и не оставила бы маленькую дочь на попечение тирану. По мнению дочери, с травмами после избиения женщина не смогла бы переползти через балконное окно.
«Олеся на всех медкомиссиях, в беседах с психологами, следователями повторяет одно и то же: «Папа убил маму. Папа ее бил, а потом убил. Они пошли вдвоем на балкон, а вернулся один папа. Сказал, что мама нас бросила и умерла». У нее нет склонности к фантазированию», — рассказала девушка.
Находится в следственном изолятореСейчас Валерий находится в следственном изоляторе. По словам дочки, сторона защиты добивается, чтобы его статью об убийстве переквалифицировали на более мягкую.
Девушка опасается, что отец может получить короткий срок, выйти по УДО и забрать Олесю. Виолетта считает, что это может вызвать у ребенка серьезные психологические проблемы.
Опека над сестрой и расследование делаВиолетта оформила опеку над своей сестрой. Девушка прилагает все усилия, чтобы Олеся забыла о пережитом ужасе и смогла наслаждаться полноценным детством. По словам Виолетты, для нее девочка — это родная кровь, она не может оставить ее в беде.
Расследование уголовного дела продолжается. В ноябре материалы с утвержденным обвинительным заключением могут быть переданы в суд.
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Дарья Осипова