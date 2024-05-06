Группу людей по делу о вербовке Украиной подростков задержали в Белоруссии

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Четыре человека по делу о вербовке украинскими спецслужбами белорусских подростков задержали в Белоруссии, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил глава МИД республики Сергей Алейник. По его словам, неделю назад была выявлена группа студентов, завербованная спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов.
Он рассказал, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия. Алейник осудил вербовочную деятельность, особенно, когда она направлена против несовершеннолетних.
Министр подчеркнул, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, а в этом случае речь идет именно о такой деятельности. Ранее он сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против РФ.
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Он рассказал, что были задержаны четыре человека и сейчас ведутся следственные действия. Алейник осудил вербовочную деятельность, особенно, когда она направлена против несовершеннолетних.
Министр подчеркнул, что наемничество запрещено в большинстве стран мира, а в этом случае речь идет именно о такой деятельности. Ранее он сообщил, что оружие, перебрасываемое с Украины в Белоруссию может быть использовано против РФ.
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Алёна Самарева