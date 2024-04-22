Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны

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Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов.
Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.
Он отметил, что появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.
Как отметил Герой России, если раньше задачи, включая установку заграждений, выполнялись в любое время суток, теперь все действия осуществляются с учетом наличия FPV-средств.
Умаев также добавил, что в период подготовки к контрнаступлению инженерные подразделения привыкли работать с 3 до 5 утра, когда «ночные беспилотные аппараты уже не активны, а дневные еще не начали свою работу».
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Он отметил, что появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.
Как отметил Герой России, если раньше задачи, включая установку заграждений, выполнялись в любое время суток, теперь все действия осуществляются с учетом наличия FPV-средств.
Умаев также добавил, что в период подготовки к контрнаступлению инженерные подразделения привыкли работать с 3 до 5 утра, когда «ночные беспилотные аппараты уже не активны, а дневные еще не начали свою работу».
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Артем Кузьмин