ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны

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Вооруженные силы Российской Федерации провели удар по дому в Херсоне, который, как утверждается, использовали украинские военные для запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 26 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Местные жители сообщили, что многоэтажный дом в Херсоне получил удар, и на его крыше, по их словам, действовали "дроноводы" для манипулирования БПЛА», — отметил он.Лебедев добавил, что пострадали также пять частных домов, в которых, по его словам, расположились украинские военные без согласия владельцев. Он также упомянул о большом взрыве в районе пристани в Станиславе.
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Артем Кузьмин