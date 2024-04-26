ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны

Вооруженные силы Российской Федерации провели удар по дому в Херсоне, который, как утверждается, использовали украинские военные для запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 26 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.