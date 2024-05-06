ВСУ атаковали автомобили в российском регионе, есть погибшие

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ВСУ ударили дронами по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» с мирными гражданами в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.
В результате атаки 33 человека пострадали, шесть погибли.
Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших. Он заявил, что в результате атаки ВСУ 35 человек получили ранения. В числе пострадавших двое детей.
Газели перевозили людей на работу. ВСУ ударили по автомобилям четырьмя дронами-камикадзе. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших. Он заявил, что в результате атаки ВСУ 35 человек получили ранения. В числе пострадавших двое детей.
Газели перевозили людей на работу. ВСУ ударили по автомобилям четырьмя дронами-камикадзе. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Анастасия Хохлова