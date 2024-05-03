Группу российских полицейских обвинили в организации незаконной миграции

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Семерым полицейским из Рязанской области предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в регионе действовала группа полицейских, которые помогали подельникам ставить граждан на миграционный учет.
Одна из фигурантов уголовного дела занимала должность замначальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.
Прежде сообщалось, что в связи с нововведениями, прибывшие на территорию России иностранные граждане будут заполнять специальную форму, установленную МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Одна из фигурантов уголовного дела занимала должность замначальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.
Прежде сообщалось, что в связи с нововведениями, прибывшие на территорию России иностранные граждане будут заполнять специальную форму, установленную МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова