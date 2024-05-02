Полицейские выявили в Электростали 26 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по пресечению нелегальной миграции провели полицейские в городском округе Электросталь, в ходе мероприятия было выявлено 26 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мероприятие проводилось в организациях, где работают иностранные граждане. По итогам рейда в отношении 26 человек было составлено 34 протокола об административных нарушениях. Семь протоколов касались нарушения иммиграционных правил, 13 протоколов — незаконного осуществления трудовой деятельности на территории России и 14 протоколов — нарушения режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.Каждого нелегального мигранта оштрафовали на пять тысяч, их ждёт выдворение за пределы России.
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