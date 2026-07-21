На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали подозреваемых в нанесении телесных повреждений
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали граждан, причинивших вред здоровью одному из участников конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент случился ночью. Экипаж группы задержания, патрулировавший территорию, получил сообщение о нарушении общественного порядка во дворе одного из жилых домов на улице Маршала Рыбалко. Прибыв на место, росгвардейцы увидели троих мужчин, между которыми возник конфликт, переросший в драку.
Сотрудники вневедомственной охраны быстро вмешались, остановили противоправные действия и вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие врачи госпитализировали 43-летнего пострадавшего с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» и множественными травмами.
Остальные участники конфликта были задержаны на месте. Ими оказались 29-летний житель Калужской области и 32-летний москвич. Для дальнейшего расследования всех обстоятельств произошедшего правонарушители были доставлены в территориальный отдел полиции.
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