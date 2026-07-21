На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали подозреваемых в нанесении телесных повреждений

21 июля 2026, 14:59

На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали граждан, причинивших вред здоровью одному из участников конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.