NYT сообщила о массовых кражах редких изданий книг Пушкина в Европе

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Более 170 редких изданий русских классиков, особенно Пушкина, исчезли из европейских библиотек за два года, пишет NYT.
Как пишет газета, в причастности к воровству подозревают группу граждан Грузии, которые меняли оригиналы на высококачественные копии.
Следствие задержало девять грузин, у четверых из которых нашли более 150 книг. Ранее полиция Франции арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве.
Часть книг вернуть не получится, потому что они были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование проводила французская сторона. Оно получило название «Операция Пушкин».
По материалам дела, к кражам причастна сеть лиц, ряд из которых являются кровными родственниками.
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Следствие задержало девять грузин, у четверых из которых нашли более 150 книг. Ранее полиция Франции арестовала еще троих подозреваемых, по одному выявили в Эстонии и Литве.
Часть книг вернуть не получится, потому что они были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование проводила французская сторона. Оно получило название «Операция Пушкин».
По материалам дела, к кражам причастна сеть лиц, ряд из которых являются кровными родственниками.
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Алёна Самарева