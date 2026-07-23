В Петербурге пассажирский катамаран допустил навал на маломерное судно
Днём 23 июля в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирского катамарана «Ройки» и маломерного судна «Смородина». Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент случился во время водной прогулки около 16:00 по московскому времени. Установлено, что катамаран совершил навал на «Смородину». Оба судна получили незначительные повреждения в виде царапин лакокрасочного покрытия.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Пассажиров оперативно высадили на берег. Утечки топлива не зафиксировали. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности на водном транспорте и защиты прав пассажиров. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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