В Подмосковье пассажир авто избил сопровождавшего инвалида мужчину
В Долгопрудном пассажир легкового автомобиля избил мужчину, сопровождавшего девушку на инвалидной коляске. Об этом рассказали в пресс‑службе главка МВД РФ.
По данным ведомства, в полицию обратился 40‑летний местный житель. Он заявил, что получил травмы возле дома на улице Академика Лаврентьева. Предварительно установлено, что мужчина гулял по двору вместе с девушкой, передвигавшейся на инвалидной коляске. Навстречу им выехала легковушка: водитель и пассажир сделали женщине замечание, указав, что ей следует двигаться по пешеходной дорожке.
Между участниками ситуации завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта пассажир машины нанёс мужчине телесные повреждения, после чего уехал. Пострадавшего госпитализировали.
Правоохранители разыскали причастных к инциденту. В отдел полиции доставили 24‑летнего пассажира, а также 42‑летнего водителя автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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