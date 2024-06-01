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Министр здравоохранения Камчатки попал в ДТП с лобовым столкновением

01 июня 2024, 11:04
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Авария произошла на автодороге, которая ведет из поселения Начики до Большерецка.

В результате ДТП Гашков получил серьезные травмы: перелом ребер и перелом костей таза. Состояние министра оценивается как тяжелое.



На место происшествия прибыли правоохранители, выясняются причины аварии. Известно, что столкновение автомобилей было лобовым. В машине с Гашковым также находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов. Он получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.

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#рф
Польша подняла в воздух авиацию на перехват самолетов РФ
Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ
01 июня 2024, 11:54

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации. Соответствующая информация размещена на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
Инцидент произошёл минувшим утром.

В опубликованном заявлении говорится, что командование ВС Польши после обнаружения активности российских самолетов, подняло в воздух истребители. Вскоре самолеты вернулись на землю. Нарушения границ допущено не было.

Ранее уже происходили подобные инциденты, однако в Минобороны РФ заявили, что Россия соблюдает международные правила использования воздушного пространства и не допускает нарушения границ.

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#истребители
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Офис партии Саакашвили в столице Грузии подвергся ночью нападению неизвестных
01 июня 2024, 10:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Толпа неизвестных разгромила офис партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единое национальное движение» в социальных сетях.
Отмечается, что в 01:30 мск представители партии Саакашвили сообщили в социальных сетях о 30-40 неизвестных, которые пришли в офис в сопровождении правоохранительных органов. Позже в партии добавили, что злоумышленники пробыли в помещении более тридцати минут, и их было около ста.

Согласно информации источника, в здании были выбиты окна и повреждено оборудование партии. В произошедшем партия обвинила режим Бидзины Иванишвили.

В настоящее время МВД еще не делало комментариев по ​данной ситуации.

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#офис
#режим
#солдат
#грузия
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Пассажир остановившегося в столичном метро поезда рассказал об инциденте
01 июня 2024, 04:05

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Один из пассажиров поезда, остановившегося в московском метро, рассказал «Известиям» о том, что произошло во время инцидента.
«Все начали кричать, разбивать стекла, двери, а мы с еще одним человеком подошли и раздвинули двери. Мы не знали, куда идти, было много народу. Машинист нам ничего не отвечал. Решили пойти дальше по тоннелю, в противоположную, откуда ехали, сторону», – заявил он.

По словам пассажира, люди начали бежать, опасаясь приближающего поезда. В какой-то момент они остановились, чтобы связаться со службой спасения. Оздоев добавил, что ему удалось добраться до следующей станции по рельсам, где его встретили сотрудники метро.

Ранее один из пассажиров поезда заявил, что сотрудники метрополитена действовали профессионально во время технической неисправности на Сокольнической линии московского метрополитена.

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#метро
#москва
#станция
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Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду
Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
01 июня 2024, 03:02

Фото: iStock/vadimrysev

В Белгородской области российские системы ПВО сбили воздышные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного с Украиной региона Вячеслав Гладков.
Он указал, что объекты были уничтожены на подходе к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за налета в поселке Разумное загорелась крыша частного дома, но пожар был быстро потушен. В другом частном жилом доме были выбиты окна, пробита одна из стен, снесена крыша гаража и посечен забор.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в Белгороде прогремели две серии по 20 взрывов с интервалом в 15 минут.

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#белгородская область
#губернатор
#вячеслав гладков
#пво
#взрывы
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Умер актер из «Мастера и Маргариты»
01 июня 2024, 02:23

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актер театра «Студия театрального искусства» (СТИ) Дмитрий Липинский скончался в Москве, передает телеканал «360».
34-летний артист не пришел на работу в пятницу, 31 мая, и не отвечал на телефонные звонки. Спасатели открыли дверь квартиры, где нашли тело.

СТИ отменил в субботу постановку «Мастер и Маргарита», в которой Липинский сыграл Понтия Пилата. На телевидении актер появлялся в ролях в сериалах «Тихий Дон» и «Петр Лещенко. Все, что было...»

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова.

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#театр
#артист
#актёр
#сериал
#смерть
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Число прогремевших над Белгородом взрывов увеличилось до 40
За 15 минут над Белгородом прогремело около 40 взрывов
01 июня 2024, 01:46

Фото: iStock/trikolor

В небе над Белгородом за 15 минут в результате второй серии ударов прогремело около 40 взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее корреспондент агентства утверждал на серии взрывов. Таким образом, общее количество взрывов увеличилось до 40 за 15 минут. Информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

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#взрывы
#пво
#белгородская область
#журналист
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В Белгороде прозвучал новый ряд взрывов
ТАСС: еще около 20 взрывов прогремело в небе над Белгородом
01 июня 2024, 01:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белгороде прогремел новая серия взрывов, передает ТАСС 1 июня. Отмечается фиксация около 20 новых взрывов.
Ранее ночью в Белгороде прогремело около 20 взрывов. В городе задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.

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#ракетная опасность
#взрыв
#взрывы
#белгородская область
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В Белгороде прогремело около 20 взрывов
01 июня 2024, 01:19

Фото: iStock/maki_shmaki

В Белгороде прогремело около 20 звуков взрывов, передает ТАСС.
В городе действует система противовоздушной обороны (ПВО). Объявлена ракетная опасность, звучит сирена, жители проинформированы о ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

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#ракетная опасность
#взрыв
#белгородская область
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Сотрудников «Крокус Сити Холла» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте
СК: сотрудники «Крокуса» могут быть причастны к гибели людей в теракте
01 июня 2024, 01:13

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дело в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после теракта в концертном зале, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Этим сотрудникам предъявлены обвинения, в данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Они категорически отрицают свою вину. Главная претензия в отношении сотрудников концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты.

Напомним, трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Около шести тысяч зрителей собрались на концерт рок-группы «Пикник», когда в зал ворвались четверо вооружённых мужчин и открыли стрельбу по людям. После обстрела террористы подожгли здание «Крокуса» и скрылись на автомобиле. Российские силовики схватили их в Брянской области, на пути к украинской границе.

По официальным данным, в теракте погибли более 145 человек, что стало крупнейшей трагедией в истории современной России, после атаки на школу в Беслане.

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#крокус сити холл
#брянская область
#террористы
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