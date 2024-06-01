Министр здравоохранения Камчатки попал в ДТП с лобовым столкновением

Фото: iStock/Anton Novikov
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Авария произошла на автодороге, которая ведет из поселения Начики до Большерецка.
В результате ДТП Гашков получил серьезные травмы: перелом ребер и перелом костей таза. Состояние министра оценивается как тяжелое.
На место происшествия прибыли правоохранители, выясняются причины аварии. Известно, что столкновение автомобилей было лобовым. В машине с Гашковым также находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов. Он получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.
Читайте также:
В Ленобласти произошло ДТП с участием 10-летнего водителя
В регионах РФ запустят соцпрограмму по профилактике ДТП с превышением скорости
Подмосковные спасатели деблокировали водителя после ДТП в Шаховской
В результате ДТП Гашков получил серьезные травмы: перелом ребер и перелом костей таза. Состояние министра оценивается как тяжелое.
На место происшествия прибыли правоохранители, выясняются причины аварии. Известно, что столкновение автомобилей было лобовым. В машине с Гашковым также находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов. Он получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.
Читайте также:
В Ленобласти произошло ДТП с участием 10-летнего водителя
В регионах РФ запустят соцпрограмму по профилактике ДТП с превышением скорости
Подмосковные спасатели деблокировали водителя после ДТП в Шаховской
Анастасия Хохлова