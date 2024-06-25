Грузовик опрокинулся на проезжую часть МКАД

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Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта.
В результате произошедшего инцидента перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на Волгоградский проспект в центр. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб города.
Данные о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. По предварительной информации, водитель автомобиля перепутал педали из-за чего машина вылетела через стену на улицу.
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Данные о пострадавших уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после падения BMW c парковки торгового центра в Краснодаре. По предварительной информации, водитель автомобиля перепутал педали из-за чего машина вылетела через стену на улицу.
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Екатерина Коршунова