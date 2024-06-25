Жителей Челябинской области испугали горящие шары, падающие с неба

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Жители поселка Чурилово в Челябинске были встревожены, увидев горящие обломки, которые падали с неба около Копейска утром 25 июня. Об этом информирует URA.RU.
Некоторым очевидцам происходящего удалось снять видео, на котором можно заметить, как несколько горящих фрагментов летят вниз. Местные жители предположили, что данные объекты могли быть зарядами, выпущенными из ракетницы в низкую облачность.
В пресс-службе администрации города не подтвердили данные об этом инциденте. В пресс-службе областного МЧС заявили, что информация о произошедшем все еще проверяется.
Ранее сообщалось, что при очередной атаке на Брянскую область силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник, его обломки упали на административное здание, после чего там произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В пресс-службе администрации города не подтвердили данные об этом инциденте. В пресс-службе областного МЧС заявили, что информация о произошедшем все еще проверяется.
Ранее сообщалось, что при очередной атаке на Брянскую область силами РЭБ обезврежен украинский беспилотник, его обломки упали на административное здание, после чего там произошел пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова