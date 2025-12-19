Грузовик опрокинулся в результате аварии в Петербурге
В Петербурге возле Дворцового моста случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen и грузового фургона «Газель». Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По свидетельствам очевидцев, малотоннажный грузовик двигался в направлении переправы со стороны Петроградского района, когда произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате удара фургон опрокинулся на бок, а переднюю часть иномарки деформировало.
На месте происшествия видны фрагменты бампера и осколки фар легкового автомобиля. Помимо сотрудников полиции, к ликвидации последствий аварии привлекли спасателей. С помощью лебёдки они возвращают «Газель» в исходное положение.
По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.
