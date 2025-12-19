Полиция задержала подозреваемых в нападении на сына депутата в Петербурге
Сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГАИ задержали участников конфликта, произошедшего на улице Маршала Блюхера в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.
Подозрительный автомобиль Chevrolet Lanos правоохранители обнаружили в ходе оперативно‑разыскных мероприятий. В машине находились два неоднократно судимых пассажира. Транспортным средством управлял мужчина без водительского удостоверения.
Троих задержанных доставили в 13‑й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, сын первого заместителя председателя комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Андрей Марков сделал замечание шумной группе людей. В ответ компания набросилась на него с кулаками.
