Полиция задержала подозреваемых в нападении на сына депутата в Петербурге

19 декабря 2025, 01:59

Фото: Telegram @rosgvard78

Сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГАИ задержали участников конфликта, произошедшего на улице Маршала Блюхера в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.