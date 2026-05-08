Грузовик перевернулся в результате аварии в Петербурге
В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек произошло серьезное дорожно‑транспортное происшествие с участием большегруза и легкового автомобиля. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
На текущий момент сведений о пострадавших не поступало. При столкновении грузовой транспорт перевернулся, а легковушка получила серьезные повреждения передней части.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты провели необходимые мероприятия и оценили ситуацию на месте.
Правоохранительные органы и дорожные службы занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. Водителям рекомендовали учитывать ситуацию на аварийном участке и по возможности выбирать альтернативные маршруты до завершения работ на месте ДТП.
