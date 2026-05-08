Взрыв прогремел в офисе правящей партии Нидерландов
В штаб‑квартире крупнейшей парламентской партии Нидерландов D66 («Демократы‑66») произошел взрыв. Здание расположено в центре Гааги.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию, в результате ЧП никто не пострадал. Взрыв прогремел примерно в 22:00 по московскому времени. Вскоре после происшествия правоохранительные органы задержали подозреваемого.
Премьер‑министр Нидерландов и одновременно лидер партии D66 Роб Йеттен уточнил детали случившегося. По его словам, взрывное устройство было переделанной из петарды бомбой. Ее бросили в почтовый ящик у входной двери офиса партии. Политик охарактеризовал произошедшее как трусливый акт запугивания.
Центристская и проевропейская D66 в 2025 году добилась неожиданной победы на выборах, опередив правую «Партию свободы» под руководством Герта Вилдерса. Примечательно, что в том же году главный офис D66 уже подвергался нападению на фоне антииммиграционных протестов.
Читайте также: