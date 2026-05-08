Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света
Более 90 тыс. махачкалинцев остались без света из-за пожара на подстанции
В Махачкале из‑за короткого замыкания и последующего пожара на подстанции частично пропало электроснабжение. Всего обесточено 25 974 домовладения и многоквартирных жилых дома, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену. Для ликвидации последствий на место происшествия направили одну единицу техники и четырех специалистов.
«Обесточена частично Махачкала, 25 974 домовладений и многоквартирных жилых домов, 90 580 человек», — уточнили в МЧС.Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» отчитался о принимаемых мерах в своем Telegram‑канале. Специалисты компании уже приступили к восстановлению электроснабжения для части потребителей, пострадавших из‑за технологического нарушения. В настоящее время ведется переключение абонентов на резервные схемы подачи.