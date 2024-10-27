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Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи.
Уточняется, что число пострадавших выросло до 35. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Полиция пока не назвала произошедшее терактом. Согласно информации правоохранителей, водитель грузовика, врезавшегося в автобусную остановку, нейтрализован на месте гражданскими лицами, имевшими при себе оружие, передает ТАСС.
По факту инцидента продолжается расследование.
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Полиция пока не назвала произошедшее терактом. Согласно информации правоохранителей, водитель грузовика, врезавшегося в автобусную остановку, нейтрализован на месте гражданскими лицами, имевшими при себе оружие, передает ТАСС.
По факту инцидента продолжается расследование.
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Екатерина Коршунова