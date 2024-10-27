Основатель издания Readovka попал в аварию в Смоленской области

В начале этого года весь мир потрясла новость о трагической гибели Кристины Йоксимович, финалистки конкурса «Мисс Швейцария – 2007». Несмотря на то, что ее муж-бизнесмен Томас казался заботливым и любящим, истинная реальность оказалась совершенно иной.