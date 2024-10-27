Основатель издания Readovka попал в аварию в Смоленской области

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Владелец медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в аварию на квадроцикле в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.
Уточняется, что ДТП произошло в деревне Рухань. В регион Костылев приехал в рамках проекта «Многодетные деревни».
Согласно информации Telegram-канала Baza, состояние журналиста оценивается как крайне тяжелое. Он впал в кому. Костылева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что у пострадавшего выявили перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.
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Екатерина Коршунова