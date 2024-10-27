На челябинской трассе М-5 произошло ДТП с тремя грузовиками, есть погибшие

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ДТП с участием трех большегрузов произошло на трассе М-5 Ашинского района под Челябинском. Как сообщает Telegram-канал «Трасса М5 Уфа — Челябинск», предварительно, есть погибшие.
«На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сказано в публикации.На месте происшествия работают экстренные службы, зафиксирована сложная обстановка на дороге в районе Симы.
Ранее сообщалось, по поводу какого происшествия подмосковные прокуроры проводят проверку. Инцидент произошел в Пушкино.
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Никита Кротов