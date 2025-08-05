Грузовик протаранил электровоз на переезде в Свердловской области
На железнодорожном переезде в Свердловской области произошло серьёзное ДТП — грузовой автомобиль FAW врезался в движущийся электровоз с цистернами, сообщают в Госавтоинспекции региона.
Водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения помощник машиниста получил перелом ноги и был экстренно доставлен в больницу. Сам машинист и виновник аварии не пострадали.
Известно, что автомобилист лишён водительских прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и выезд на встречную полосу. В отношении водителя FAW составлены протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлёкшем причинение вреда здоровью, о нарушении правил движения через железнодорожные пути и об управлении транспортом без водительских прав.
Движение на указанном участке дороги идёт в штатном режиме. По факту аварии ГАИ проводит проверку.
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