Грузовик протаранил электровоз на переезде в Свердловской области

05 августа 2025, 16:05

Фото: iStock/GermanS62

На железнодорожном переезде в Свердловской области произошло серьёзное ДТП — грузовой автомобиль FAW врезался в движущийся электровоз с цистернами, сообщают в Госавтоинспекции региона.