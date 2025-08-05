Суд продлил арест экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной

05 августа 2025, 15:44

Арест экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной продлён до 7 октября

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Псковский городской суд по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей бывшей ректора Псковского государственного университета Натальи Анатольевны Ильиной. Теперь арест продлён на два месяца – до 7 октября 2025 года включительно.