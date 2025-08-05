Суд продлил арест экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной
Псковский городской суд по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей бывшей ректора Псковского государственного университета Натальи Анатольевны Ильиной. Теперь арест продлён на два месяца – до 7 октября 2025 года включительно.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области, при принятии решения суд учёл фактические обстоятельства дела, характер и тяжесть предъявленных обвинений, а также данные о личности обвиняемой.
Напомним, в начале апреля 2025 года Ильина была задержана в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год она устроила на работу в университет своего знакомого на должность доцента с нарушением закона.
Дело продолжает находиться на стадии расследования.
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