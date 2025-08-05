Тренер-педофил из Подмосковья получил 21 год тюрьмы
Московский областной суд вынес приговор детскому тренеру по карате из Егорьевска — 21 году колонии строгого режима.
Как пишут «Известия», Мужчину признали виновным в развратных и насильственных действиях сексуального характера, а также в том, что он вступал в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет. Осуждённый будет проходить лечение у психиатра по месту отбытия наказания. Также суд удовлетворил иски потерпевших на 1,75 миллиона рублей.
Известно, что жертвами преступника стали как минимум пять девочек в возрасте от 10 до 13 лет.
Ранее в Новосибирске родители обвинили мигранта в домогательствах к их несовершеннолетним дочерям. Мужчина пытался познакомиться со школьницами и предлагал им отношения.
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