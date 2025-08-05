В США экзаменаторы проигнорировали студентку с инфарктом и продолжили тест
В США во время адвокатского экзамена одна из студенток перенесла инфаркт, но ее состояние проигнорировали. Об этом пишет американский журнал People.
Все произошло 30 июля в Университете Хофстра (Нью-Йорк). По словам очевидцев, экзаменуемая внезапно потеряла сознание и упала со стула, после чего начала издавать хрипящие звуки. Однако экзаменаторы не стали оказывать ей помощь и продолжили тестирование.
Свидетель этого момента написал на Reddit, что все продолжили писать, в то время как перед ними мог умирать человек. После перерыва на обед тест возобновили без каких-либо объяснений.
Представитель университета рассказал, что охранники провели сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию до прибытия медиков. В итоге пострадавшая попала в Медицинский центр Нассау. Информация о ее состоянии не приводится.
Декан Фордхэмской школы права Джозеф Ландо подтвердил, что женщина является выпускницей учебного заведения.
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