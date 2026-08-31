Грузовик протаранил Lada Largus в Подмосковье, есть погибшие

31 августа 2026, 11:11

Жесткое ДТП с грузовиком и Lada Largus произошло в Подмосковье

Фото: istockphoto/JTeivans

В Люберецком округе Московской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Об этом стало известно 31 августа.