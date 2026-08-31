Грузовик протаранил Lada Largus в Подмосковье, есть погибшие
В Люберецком округе Московской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Об этом стало известно 31 августа.
По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», инцидент случился на Новорязанском шоссе. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в стоявшую «Ладу Ларгус».
В момент столкновения пассажиры и водитель легковушки находились вне машины — по одной из версий, они покинули салон из-за поломки или остановки по другой причине. Удар грузовика оказался фатальным.
В результате аварии два человека скончались на месте от полученных травм, еще двое пострадали. Обстоятельства и детали происшествия в настоящий момент выясняются.
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