В Кызыле после ДТП с наехавшей на пешеходов маршруткой скончалась женщина

31 августа 2026, 06:53

Фото: канал в MAX «МВД по Республике Тыва»/@mvd17

В Кызыле после ДТП с участием маршрутного такси скончалась 46-летняя женщина. Ещё четверо человек пострадали, включая троих детей. Об этом сообщили сегодня утром в канале «МВД по Республике Тыва» на платформе MAX.