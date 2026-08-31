В Кызыле после ДТП с наехавшей на пешеходов маршруткой скончалась женщина
В Кызыле после ДТП с участием маршрутного такси скончалась 46-летняя женщина. Ещё четверо человек пострадали, включая троих детей. Об этом сообщили сегодня утром в канале «МВД по Республике Тыва» на платформе MAX.
Авария произошла накануне на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительной информации, 31-летний водитель маршрутки «ГАЗ-322132» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пять человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Всех получивших травмы доставили в Республиканскую больницу №1.
В реанимационном отделении скончалась 46-летняя женщина. Врачи осмотрели 44-летнюю пострадавшую и отпустили ее на амбулаторное лечение, а двоих маленьких детей госпитализировали в травматологию. Также в результате ДТП пострадал один грудничок — он до сих пор остаётся в реанимации.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском национальном парке Гранд-Каньон после сильного наводнения около 15 человек пропали без вести. Подробности читайте здесь.
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