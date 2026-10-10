Грузовик протаранил ограждение, вылетел на «встречку» и врезался в «Газель»: детали смертельного ДТП

10 октября 2026, 22:37

В Ставропольском крае стлкнулись грузовики, оба шофера погибли в ДТП

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Два водителя погибли в результате столкновения двух грузовых автомобилей «Газель» на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом в Макс сообщила региональная Госавтоинспекция.





По предварительным данным, авария произошла в субботу, около 18:00 мск. Водитель одного из грузовиков не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение, разделяющее встречные полосы. После этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой «Газелью».





«В результате автоаварии оба водителя 60 и 25 лет погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.