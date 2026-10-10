На западе Москвы произошло ДТП со спорткаром и «Газелью»
На западе Москвы спорткар McLaren столкнулся с автомобилем «Газель». Кадры с места ДТП опубликовали 10 октября.
Авария произошла на улице Генерала Дорохова, пишут «Известия». Судя по опубликованному видео, столкновение было сильным: обломки и детали автомобилей разлетелись по проезжей части.
Рядом со спорткаром на месте происшествия находились медики. Информация о состоянии участников аварии и обстоятельствах ДТП уточняется.
Ранее, 8 октября, на юге Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями. В результате происшествия повреждения получили Mazda, Audi, BMW и Citroen. После столкновения участники ДТП покинули место аварии.
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