В Николаевске-на-Амуре в ДТП погибли два человека, восемь пострадали
В Николаевске-на-Амуре в результате ДТП погибли два человека, ещё восемь получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Хабаровского края».
Авария произошла на улице Советской. По предварительным сведениям, водитель Mazda Proceed Marvie выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Elgrand, который ехал по главной. От сильного удара 22-летний владелец Mazda и его 29-летняя пассажирка скончались на месте.
В Nissan находились восемь человек. Все они получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших есть маленький мальчик. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области рядом с железнодорожными путями нашли тело мужчины. Подробности читайте здесь.
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