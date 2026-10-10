В Москве частично перекрыли МКАД из-за крупного ДТП — Дептранс
На внутренней стороне МКАД в районе съезда № 10 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным канала, на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям рекомендовали искать пути объезда проблемного участка дороги.
Ранее в Карелии пьяный шофер устроил смертельную аварию. Кроме того, в Иркутской области подросток на мопеде без фар попал в ДТП. Подробности — в нашем материале.
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