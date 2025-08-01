Грузовик с битумом загорелся после столкновения с лесовозом в Ленобласти
Грузовик с битумом загорелся после столкновения с лесовозом. Авария произошла на трассе М-10 в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
В Тосненском районе произошло крупное ДТП с участием грузовика с битумом, лесовоза и двух легковых автомобилей – SsangYong и «Лада». После столкновения грузовик с битумом загорелся.
По данным издания, в результате аварии погиб один человек. По предварительным данным, водитель битумовоза не смог оперативно покинуть кабину и скончался на месте происшествия.
На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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