Грузовик с оружием пытался прорваться на территорию колонии под Екатеринбургом

14 ноября 2025, 12:45

Фото: iStock/dejankrsmanovic

В Каменске-Уральском сотрудники исправительной колонии №47 остановили грузовик, пытавшийся заехать на территорию учреждения с автоматом Калашникова, ручной гранатой, охолощённым пистолетом с двумя магазинами, тактическим шлемом, рюкзаком, подсумком с медикаментами, радиостанциями и сотовыми телефонами с аксессуарами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.