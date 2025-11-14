Грузовик с оружием пытался прорваться на территорию колонии под Екатеринбургом
В Каменске-Уральском сотрудники исправительной колонии №47 остановили грузовик, пытавшийся заехать на территорию учреждения с автоматом Калашникова, ручной гранатой, охолощённым пистолетом с двумя магазинами, тактическим шлемом, рюкзаком, подсумком с медикаментами, радиостанциями и сотовыми телефонами с аксессуарами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Для чего водитель планировал доставить военное снаряжение на территорию колонии, он объясняет сотрудникам МВД и ФСБ. По факту незаконного хранения и перевозки оружия возбуждено уголовное дело.
Колония №47 известна бунтом заключённых в 2021 году, когда осуждённые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников ФСИН. Конфликт тогда удалось разрешить благодаря переговорам.
Читайте также: