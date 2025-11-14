Банду мигрантов-лжеполицейских задержали в России
Мигранты под видом полицейских нападали на жителей Санкт-Петербурга. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки. Об этом сообщили в региональном управлении силовой службы, передает ТАСС.
С ноября 2024 года по февраль 2025-го в Санкт-Петербурге мигранты совершили серию нападений на местных жителей с целью разбоя и вымогательства, применяя огнестрельное оружие.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении «вооруженной этнической организованной группы» по статьям 126 (похищение человека) и 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации.
