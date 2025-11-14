В Белгородской области офицера осудили на семь лет за взятки и мошенничество
Гарнизонный военный суд признал начальника физической подготовки одной из войсковых частей Белгородской области виновным в получении взяток, мелком взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
Как установил суд, офицер на протяжении нескольких лет систематически получал деньги от военнослужащих. За вознаграждение он обеспечивал им повышенные результаты при сдаче нормативов по физической подготовке, что позволяло бойцам получить дополнительные надбавки «за особые достижения в службе». В деле фигурируют семь эпизодов взяточничества и мошенничества.
Суд приговорил майора к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его также лишили воинского звания и обязали выплатить Министерству обороны более 598 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Кроме того, в доход государства конфисковано 175 тысяч рублей, признанных незаконно полученными.
