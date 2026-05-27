Грузовик с углем раздавил легковушку: пострадали пять человек
Пять человек пострадали в массовой аварии в городе Осинники Кемеровской области. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД региона.
По данным портала, водитель Shacman не справился с управлением, из-за чего груженый углем грузовик опрокинулся на Renault Sandero, в котором находился 52-летний водитель. В этот момент по встречной полосе двигался «Москвич 3». Пытаясь избежать столкновения, машина съехала с дороги и перевернулась.
Различные травмы получили две пассажирки отечественного автомобиля, один человек из французской иномарки, еще двое – из грузовика. Всех пострадавших доставили в больницы Осинников и Новокузнецка.
В настоящее время проводится проверка. Автоинспекторы выясняют точные причины и обстоятельства ДТП.
