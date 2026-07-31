Грузовик сбил квадроцикл с двумя подростками в Омской области
В Марьяновском районе Омской области случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Соответствующая информация поступила в дежурную часть ОМВД России по региону накануне вечером.
По предварительным данным, авария произошла на грунтовой объездной дороге неподалёку от села Боголюбовка. Водитель автомобиля «КаМАЗ» (мужчина 2001 года рождения) столкнулся с квадроциклом, которым управляли двое подростков в возрасте 11 лет — обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали и причины случившегося. Кроме того, ведётся работа по привлечению к ответственности родителей, которые допустили детей к управлению транспортным средством.
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