Во Владивостоке около 24 тыс. горожан остались без света и воды
Во Владивостоке произошли аварийные отключения электроэнергии и холодного водоснабжения. Без коммунальных услуг оказались примерно 24 тысячи горожан.
Как сообщили в прокуратуре Приморского края, днём 31 июля во Фрунзенском районе Владивостока из‑за неполадок на водопроводных сетях без холодной воды остались свыше 11 тысяч жителей, а также два образовательных учреждения. Параллельно случилась авария на электросетях: перебои с энергоснабжением затронули более 13 тысяч человек, в частности, жителей улиц Гульбиновича, Калинина, Терешковой и ряда других.
Прокуратура взяла на контроль ход аварийно‑восстановительных работ. Кроме того, ведомство проверит, насколько надлежащим образом выполнялись требования законодательства по содержанию и обслуживанию коммунальных сетей, а также оценит, соблюдаются ли установленные нормативы по срокам устранения аварийных ситуаций.
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