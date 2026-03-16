Грузовик сил девочку на тротуаре на юго-востоке Москвы
В столичном районе Печатники грузовик сбил девочку, находившуюся на тротуаре.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по городу. По предварительной информации, на улице Полбина возле дома 36 водитель грузового автомобиля потерял управление и выехал на тротуар, где совершил наезд на ребенка.
Девочку в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее в Свердловской области смерть водителя за рулём привела к ДТП.
